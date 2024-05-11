Diyarbakır'da silahlı 'hayvan otlatma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesine bağlı Kırsal Kaldırım Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre hayvanlarını otlatmak isteyen Veysi Yalçın ile M.N.A. arasında, tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taraflar, birbirlerine yanlarına getirdikleri tabancalarla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Veysi Yalçın, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından yaralı halde olay yerinden kaçıp yakınlardaki jandarma karakoluna sığınan M.N.A. ise karakola sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.N.A.’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.