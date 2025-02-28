Diyarbakır'daki 'change' araç operasyonunda 7 tutuklama

Diyarbakır'daki 'change' araç operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen 'Trampa' isimli operasyonda, depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek 'change' işlemi yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı
6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, enkaz altında kalan veya trafik kazalarında ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi numaralarını; hacizli, çalıntı ve yurt dışından getirilen araçlara kopyalayıp, bu araçları piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Trampa' isimli operasyon düzenlendi.Fotoğraf: DHA
30 ARACIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRDİLER
DHA'nın haberine göre; şüphelilerin, 30 aracın şasi numaralarını bu yöntemle değiştirdiği, sanayide tamir edilmiş gibi gösterdiği ve iyi niyetli diğer kişilere satarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.Fotoğraf: DHA
GÖZALTINA ALINAN 7 ZANLI TUTUKLANDI
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ile numaraları kazınmış motor blokları ele geçirildi. Şüphelilerin 36 milyon 430 liralık mal varlıklarına da el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.