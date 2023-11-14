Diyarbakır´da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DİYARBAKIR´daiki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi 450 Evler Kavşağı´nda meydana geldi. A.K. yönetimindeki 38 VH 606 plakalı otomobil, R.T. idaresindeki 35 PH 764 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından savrulan R.T. yönetimindeki otomobil direğe, diğer otomobil ise duvara çarparak durabildi. Kazada otomobillerdeki 1´i çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.