Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 ölü, yoldan geçen 2 kişi yaralı; biri spor kulübü başkanı (2)

Diyarbakır´ın Silvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan taraflardan Mehmet Faruk Barut (51), sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için morga götürülürken, diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

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