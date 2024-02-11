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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:24
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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Merkez Cami Mahallesi Gazi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, M.F.B'ye (51) silahlı saldırıda bulundu.

        Saldırıda M.F.B. ile bu sırada yoldan geçen A.U.B. (37) ve M.M.B. (70) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.F.B. buradaki müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        M.F.B. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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