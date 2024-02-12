Belediye otobüsünde kadının çantasındaki bin doları çaldı

A.Y., ilçenin Gazi Caddesi´nde yürürken yakalanarak gözaltına alındı. A.Y.´nin üzerinde bulunan para da A.B.´ye teslim edildi. A.B., polis ekiplerine teşekkür etti.

Sur ilçesinde belediye otobüsünde yolculuk yapan A.B. isimli kadına yaklaşan şüpheli, çantasında bulunan bin doları çaldı. Şüpheli bir süre sonra otobüsten indi. Çantasındaki paranın olmadığını fark eden A.B., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.B.´nin ifadesine başvurdu, otobüsün araç içi kamerasından şüphelinin A.Y. olduğunu belirledi.

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