Ayrıldığı erkek arkadaşını sosyal medyada 'tacizci' diye paylaşan kadına hapis cezası

DİYARBAKIR’da ayrıldığı erkek arkadaşı M.E.O.’nun fotoğrafını farklı isimde açtığı sosyal medya hesaplarında ‘Tacizci’ diye paylaşıp, arkadaşına gönderen Y.A. isimi kadın, hakkında açılan kamu davasında 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır’da esnaf M.E.O., 2022 yılında sosyal medya üzerine tanıştığı Y.A. isimli kadınla sevgili oldu. 6 aylık birlikteliğin ardından Y.A.’nın daha önce evlenip boşandığını öğrenen M.E.O., aracında kendisiyle konuşmak istedi. Bu sırada çıkan tartışmada Y.A., M.E.O.’nun kendisini darp ve taciz ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. M.E.O. darp nedeniyle adli para cezasına çarptırılırken, taciz iddiası ise ispatlanamadı. Bunun üzerine Y.A., M.E.O’nun fotoğrafını ‘Tacizci’ yazarak farklı isimlerde açtığı sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamasının hikaye kısmında paylaştı. M.E.O., paylaştığı görüntüleri arkadaşı E.Y.’nin telefonuna da gönderen Y.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘BİLGİSİ VE RIZASI OLMADAN GÖNDERİLDİĞİ ANLAŞILDI’ Y.A. hakkında, ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan kamu davası açıldı. Diyarbakır 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında savcılık, “Dosya kapsamında yapılan incelemede; 17/03/2022 tarihinde sanığın 05… numaralı hattından WhatsApp üzerinden müştekiye ait gündelik yaşantısını yansıtır fotoğrafı E.Y. isimli şahsın kullanmış olduğu 05… numaralı hattına, müştekinin bilgisi ve rızası olmaksızın gönderdiği anlaşılmakla, sanığın TCK 136/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” yönünde mütalaasını sundu.

‘FOTOĞRAFIMI TACİZCİ DİYE FARKLI HESAPLARDA PAYLAŞMIŞ’ Karar duruşmasında M.E.O., ifadesinde Y.A.’nın arkadaşına da fotoğrafı mesaj yoluyla attığını belirterek, “Sanık ile 2022 yılı içerisinde sosyal medya aracılığıyla tanıştım. 6 aylık ilişkimiz oldu, bu ilişki esnasında ben kendisinin daha önce de evlenip boşandığını bilmiyordum. Ben boşandığını öğrenince kendisini aradım, ‘Buluşalım’ dedim, kendisi bunu kabul etti, arkadaşımın aracıyla yanına gittim. Kendi rızasıyla aracıma bindi, Ofis semtine gittik. Ben bu konuyu kendisine açtığımda, bir anda sinirlenerek ‘Seni tacizci olarak şikayet edeceğim’ dedi, bağırmaya başladı. İnsanlar toplanmaya başladı, ben kendisine kesinlikle vurmadım. Bu olayın akşamında yabancı numaralardan birileri beni aradı, benim fotoğrafımı C.D. ismiyle sosyal medyada tacizci olarak paylaşmış. Yine bu olaydan 3-4 gün sonra E.Y. isimli arkadaşım dükkanıma geldi, bir numaranın kendisi aradığını söyledi. Benim tacizci olduğumu arkadaşıma söylemişler, arkadaşım inanmayınca WhatsApp’tan benim fotoğrafımı arkadaşıma atmışlar, şikayetçiyim” dedi.

İDDİALARI REDDETTİ Y.A. ise iddiaları reddederek, “Müşteki benim eski erkek arkadaşımdır, suç tarihinde kendi rızam ile arabasına binmiştim. Beni konuk evine götürdü, sohbet esnasında tartışma çıktı ve beni arabanın içerisinde darbetti. Vücudumun çeşitli yerlerine dokundu, ben bunun üzerine kendisinden şikayetçi oldum, darp raporu aldım. Kendisi yaralama suçundan yargılanıp ceza aldı, ancak beni arabaya götürdüğü yerde kamera bulunmadığı için ben taciz iddiamı ispatlayamadım. Daha sonra kendisi ceza almasını gururuna yediremedi ve ben bu olaydan 1-2 gün sonra WhatsApp’ın hikaye bölümünde, kendisinin benimle çektirdiği bir fotoğrafı, benim olan kısmı keserek paylaştım. E. isimli şahsı tanımıyorum, bu şahsa mesaj atmış değilim. Bu şahsın telefon numarası bende bulunmamaktadır, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. E.K., isimli bir profil hesabım yoktur ayrıca C.D. isimliyle de herhangi bir hesabım bulunmamaktır” diye konuştu.