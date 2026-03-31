Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması bölge finali yapıldı

        Diyarbakır'da "Genç Nida Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" bölge finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen bölge finaline Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van'dan ortaokul ve lise düzeyinde 24 yarışmacı katıldı.

        Programda İstiklal Marşı okundu, ardından İmam Hatip Liseleri tanıtım videosu gösterildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, yarışmaya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

        Okullarda başlayan ve ilçelerden il birinciliğine yükselen öğrencilerin bölge finaline isimlerini yazdırdığını belirten Sadoğlu, "Bölge finalinin akabinde burada dereceye girecek öğrencilerimiz Türkiye finaline gidecek. Okullarını ve illerini en iyi şekilde temsil edecekler. Bu yarışmanın kaybedeni yok çünkü buradaki öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim ile iştigal ediyor. Kur'an ile uğraşanın da hiçbir zaman kaybı olmaz." dedi.

        Sadoğlu, final programının düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Hale Karabulut da Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen birçok yarışma olduğunu ve bu yarışmaların uzun yıllardır tertip edildiğini ifade etti.

        Karabulut, "Öğrencilerimizin sadece akademik olarak başarılı olmasını değil, aynı zamanda madde ve mana bütünlüğü anlamında kendilerini yetiştirebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizi mahcup etmiyorlar" diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Said Yağız ise yarışmanın detaylarını aktardı.

        Konuşmaların ardından lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler Kur'an-ı Kerim'i güzel okumak için ter döktü.

        Yarışmada, ortaokul kategorisinde Bingöl Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulundan Hiranur Kalan birinci, Batman Abdulcelil Candan Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Şam El Osman ikinci, Şırnak Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulundan Elif Dua Atak üçüncü oldu.

        Liseler kategorisinde ise Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Zinnur Bozkurt birinci, Van Edremit Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Eylül Sabra ikinci, Elazığ Cumhuriyet Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ebrar Genç üçüncü oldu.

        Programda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

