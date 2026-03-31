Diyarbakır'da yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin sözleşmesi imzalandı

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin yapım işi sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.



DÜ'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, üniversite tarafından hayata geçirilecek 600 yataklı hastane projesinin yapım işi sözleşmesinin DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile yüklenici firma arasında rektörlük binasında imzalandığı belirtildi.



Üniversite kampüsünde inşa edilecek ve yaklaşık 105 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yatırımla bölgenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Anahtar teslimi götürü bedel modeliyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, yer tesliminin ardından kısa sürede yapım çalışmalarına başlanacak. Hastanenin 1370 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Eronat, hastane projesinin kent ve bölge için önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Üniversitemiz bünyesinde hayata geçirilecek bu büyük sağlık yatırımı, sadece Diyarbakır'a değil tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte modern bir hastane olacaktır. Sağlık alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu proje ile vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."



İmza törenine, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş ve DÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Gelavuj Akkoç da katıldı.



