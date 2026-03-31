        Diyarbakır'da yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin sözleşmesi imzalandı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) yerleşkesinde yapılacak 600 yataklı yeni hastanenin yapım işi sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

        Giriş: 31.03.2026 - 15:07 Güncelleme:
        DÜ'nün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, üniversite tarafından hayata geçirilecek 600 yataklı hastane projesinin yapım işi sözleşmesinin DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile yüklenici firma arasında rektörlük binasında imzalandığı belirtildi.

        Üniversite kampüsünde inşa edilecek ve yaklaşık 105 bin metrekare kapalı alana sahip olacak yatırımla bölgenin sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Anahtar teslimi götürü bedel modeliyle gerçekleştirilecek proje kapsamında, yer tesliminin ardından kısa sürede yapım çalışmalarına başlanacak. Hastanenin 1370 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Eronat, hastane projesinin kent ve bölge için önemine değinerek, şunları kaydetti:

        "Üniversitemiz bünyesinde hayata geçirilecek bu büyük sağlık yatırımı, sadece Diyarbakır'a değil tüm bölgeye hizmet edecek nitelikte modern bir hastane olacaktır. Sağlık alanında önemli bir ihtiyacı karşılayacak bu proje ile vatandaşlarımıza daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        İmza törenine, DÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile DÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş ve DÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Gelavuj Akkoç da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 5G için düğmeye basıyor
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        AVM'de 18 yaş altına yasak
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Tuana yürekleri dağladı!
        Tuana yürekleri dağladı!
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        A Milli Takım'ın rakibi Kosova nasıl bir takım?
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Yunanistan'dan kedi severlere rüya gibi teklif
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Candan kardeşlerin 'dolandırıcılık' davasında karar çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Eşini, kayınvalidesini, kayınpederini ve kayınbiraderini öldürdü! Eve gidip uyudu!
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"
        "İsrail bölgeyi cehenneme çevirdi"

        Benzer Haberler

        Eğil Belediyesinden ödüllü deneme sınavı
        Eğil Belediyesinden ödüllü deneme sınavı
        Erkek arkadaşının öldürdüğü öne sürülen Aleyna'nın doğum gününde çekilen gö...
        Erkek arkadaşının öldürdüğü öne sürülen Aleyna'nın doğum gününde çekilen gö...
        İdrar kanalı ve mesanesinden yarım kilogram ağırlığında 6 taş çıkarıldı
        İdrar kanalı ve mesanesinden yarım kilogram ağırlığında 6 taş çıkarıldı
        Otomobilin alt yola uçtuğu kaza kamerada: 3 yaralı
        Otomobilin alt yola uçtuğu kaza kamerada: 3 yaralı
        Ameliyatını yapan doktorun ilgisinden etkilenip aynı mesleği seçti, 20 yıl...
        Ameliyatını yapan doktorun ilgisinden etkilenip aynı mesleği seçti, 20 yıl...
        Minik öğrencilerin 'demokrasi' heyecanı İlkokul öğrencisi verdiği vaatlerle...
        Minik öğrencilerin 'demokrasi' heyecanı İlkokul öğrencisi verdiği vaatlerle...