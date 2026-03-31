Eğil Belediyesinden ödüllü deneme sınavı

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesince 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 3. ödüllü deneme sınavı düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, merkez ve kırsaldaki 14 okulda eş zamanlı gerçekleştirilen sınavda 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıf düzeylerinde yaklaşık 2 bin öğrenci, aynı anda sınav heyecanı yaşadı.



Öğrencilerin sınav tecrübesini artırmaları, eksiklerini görmeleri ve hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemeleri amaçlanan sınavda dereceye giren öğrencilere yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel mirasını yakından tanımaları amacıyla Sur içini keşfetme fırsatı sunulacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, eğitimi her zaman önceliklerinin merkezinde tuttuklarını belirterek, gençlerin eğitim yolculuğunda yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Seydaoğlu, "Başarıyı teşvik etmek ve emeklerinin karşılığını vermek adına, sınavda dereceye giren öğrencilerimiz çeşitli ödüllerle desteklenecektir. Belediye olarak yalnızca bugünü değil yarını da inşa etmenin gayretindeyiz. Eğitim yolculuğunuzda her zaman yanınızda olmaya, sizlere imkan sunmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, deneme sınavımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

