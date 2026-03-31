Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı: Hastaneye kaldırıldı!
Ümit Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz Hırvatistan-Türkiye U21 maçında yere yığıldı. Hakem oyuncuları soyunma odasına gönderirken, Egemen Korkmaz ise hastaneye kaldırıldı
Giriş: 31.03.2026 - 19:15
Türkiye U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşma sırasında bir anda yere yığıldı.
Karşılaşmanın devam ettiği sırada yaşanan olay sonrası büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri hızla sahaya girdi. Durumun ciddiyeti nedeniyle ambulans da sahaya alınırken, maç geçici olarak durduruldu ve hakem oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Egemen Korkmaz'a ilk müdahale saha içinde yapılırken, oyuncular ve teknik ekip büyük endişe yaşadı.
Tecrübeli teknik adamın sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
