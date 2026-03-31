Pınar Deniz: Yavrum bugün bir yaşına girdi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin oğulları Fikret Hakan 1 yaşına bastı. Deniz, oğlu Fikret Hakan için duygusal bir paylaşım yaptı
Giriş: 31.03.2026 - 23:10
1
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024’te Roma’da sade bir törenle evlenmişti.
2
Ünlü oyuncu çift, geçtiğimiz nisan ayında oğulları Fikret Hakan’ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
3
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, zaman zaman oğullarıyla birlikte çekildikleri kareleri paylaşarak sosyal medyada gündem oluyor.
4
Deniz, bu kez 1'inci yaşına giren oğlu Fikret Hakan için duygusal bir paylaşım yaptı.
5
32 yaşındaki oyuncu yaptığı paylşıma, "Bu fotoğraf bilmem kaçıncı ayından… 'Bir bakmışsın büyümüş' derlerdi, gerçekten de öyleymiş. Yavrum bugün bir yaşına girdi" notunu düştü.
6
Deniz'in paylaşımı; Ceren Benderlioğlu, Devrim Özkan, Eda Ece, Ayşecan Tatari ve Burcu Biricik gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ