Yenişehir Belediyesi Çocuk Yaşam Merkezi'nde çocuklara özel eğitim

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi Çocuk Yaşam Merkezince 3-5 yaş arası çocuklara özel eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Çocuk Yaşam Merkezi'ne gelen çocuklar, deneyimli eğitmenlerin gözetiminde, temel düzeyde hayat bilgisi, matematik, İngilizce, Türkçe derslerinin yanı sıra müzik, enstrüman bilgisi, resimde çizim kabiliyeti ve kitap okuma gibi alanlarında eğitim görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, çocukların daha iyi eğitim alması için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Gelecekleri olan çocuklara her türlü imkanı sunmak için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini ifade eden Beşikci, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda bölgenin en büyük Çocuk Yaşam Merkezini oluşturduk. Spor, kültür, sanat ve diğer birçok faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturduk. İşinde uzman deneyimli eğitmenlerimizle çocuklarımıza yönelik çalışmalar başlattık. Çocuklarımızın, müzik, ritim ve enstrüman bilgisi, resimde de çizim kabiliyetlerinin oluşması amacıyla sınıflar oluşturduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemeyi gördükçe böyle çalışmaları artırmayı sürdüreceğiz."