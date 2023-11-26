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        Diyarbakır'da hava ambulansı tarlada yaralanan kişi için havalandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kolu mısır hasat makinesine sıkışarak yaralanan 34 yaşındaki M.Ç. ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:12 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:12
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        Diyarbakır'da hava ambulansı tarlada yaralanan kişi için havalandı
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kolu mısır hasat makinesine sıkışarak yaralanan 34 yaşındaki M.Ç. ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Dalpek Mahallesi'nde mısır tarlasında çalışan M.Ç'nin kolu hasat makinesine sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkışan kolu makinadan çıkarılan M.Ç. için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı talep edildi.

        Yaralı, ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi helikopter pistine getirildi.

        Burada hazır bekletilen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.Ç. tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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