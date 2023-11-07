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        Diyarbakır'da su borcu yapılandırmasından 30 bin 611 abone yararlandı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince borcu olan aboneler için yürütülen yapılandırmadan 30 bin 611 abone faydalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 15:20 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:13
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        Diyarbakır'da su borcu yapılandırmasından 30 bin 611 abone yararlandı
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince borcu olan aboneler için yürütülen yapılandırmadan 30 bin 611 abone faydalandı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü "7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu" kapsamında gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 31 Ekim'de sona eren çalışmada, 30 bin 611 abonenin 48 milyon 6 bin lira borcu yapılandırdı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, tahsilattan elde edilen gelirin yine vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kentte yapılacak içme suyu ve alt yapı yatırımlarına dönüştürüleceğini aktardı.

        Borcunu ödeyen abonelere teşekkür eden Tutşi, "Diyarbakır'ımızda içme suyundan, arıtma tesislerine ve diğer hizmet alanlarımızda hükümetimizin yaptığı yatırımlar sayesinde önemli ölçüde yol aldık. Hemşerilerimizin kaliteli ve sağlıklı içme suyu kullanması, sorunsuz alt yapı hizmetlerini alabilmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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