Kocaeli'de kardeş vahşeti: Ağabeyinin boğazını ve cinsel organını kesti

Kocaeli'de ağabeyini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 30 yaşındaki Emre T'nin Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağabeyi Murat Can T'yi öldüren tutuklu sanık Emre T (30) ile müşteki baba N.T. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı da mütalaadaki "canavarca hisle" maddesini kabul etmediğini söyleyerek, yazılı savunma hazırlamak için süre istedi.

NE OLMUŞTU?

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Emre T, 22 Nisan 2023'te anne ve babası evde olmadığı sırada ağabeyi Murat Can T'yi boğazından ve cinsel organından bıçaklayarak öldürmüş, polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın, "tasarlayarak canavarca hisle üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.