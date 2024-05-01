Diyarbakır'da firari hükümlü yakalandı

Ekipler, hakkında 26 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'nun Silvan ilçesinde bir adreste saklandığını tespit etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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