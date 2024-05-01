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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu

        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 19:21 Güncelleme: 01.05.2024 - 19:21
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        Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu
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        Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde sabah saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki çocuk bulundu.

        İlçeye bağlı Dadaş Mahallesi'nin Ağılı mezrasında oturan Yetiş ailesi, sabah saatlerinde down sendromlu çocukları Serhat Yetiş'i göremeyince aramaya başladı.

        Aramalardan sonuç alamayan aile üyeleri, durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine çocuğun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, jandarma, Silvan ve Kulp Belediyesi arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu çocuk, mezraya 3 kilometre uzaklıkta ekili bir arazide bulundu.

        Çocuğun bulunmasıyla sevinç yaşayan aile üyeleri, ekiplere teşekkür etti.

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