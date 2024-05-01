Diyarbakır'da tahliye veya beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon: 20 gözaltı
DİYARBAKIR'da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip paralarını alarak dolandıran, aralarında avukatların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR’da haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, adliye ile bağlantıları bulunduğunu, tahliye veya beraat ettireceklerini söyleyip paralarını alarak dolandıran, aralarında avukatların da olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında soruşturma açılan veya yargılanan kişileri, Diyarbakır Adliyesi ile bağlantıları olduğunu, tahliye ya da beraat ettireceklerini söyleyip para alarak dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Güveni kötüyü kullanma’, ‘Tehdit’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarını işleyen, aralarında avukatların da bulunduğu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 cep telefonu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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