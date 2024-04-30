Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 sanığa hapis cezası

        Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 20:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "tacizci" sanılan kişinin öldürülmesiyle ilgili 6 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 2 yıl önce "tacizci" sanılarak darbedilip bıçaklanan ve yaralı halde sokakta gezdirilen Ergün Arslan'ın ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 6 sanığa, 10 yıl 5 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.

        Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanıklar B.E. ve S.D. ile tutuksuz yargılanan E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M. hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması ve 2 sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

        Tutuklu sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyelerini istedi, tutuksuz sanıklar beraat talebinde bulundu.

        Maktul Ergün Arslan'ın eşi Azize ve kardeşi Süleyman Arslan, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık B.E'ye "kasten öldürmek" suçundan 25 yıl, S.D'ye "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 11 yıl 8 ay, diğer sanıklar E.H.T, H.İ.P, S.B. ve M.M'ye ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 10 yıl beşer ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        Merkez Sur ilçesinde 3 Nisan 2022'de bir kişinin "mahallede kız çocuğunun fotoğrafını çekerek, taciz ettiği" iddiası üzerine Ergün Arslan bir grup tarafından darbedilip bıçaklanmış, yaralı halde sokakta gezdirilirken hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Kuaför salonuna pompalı saldırı: 2 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        "İsrail sorumsuz çılgınların elinde rehin"
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        34. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Erdoğan ile Özgür Özel perşembe günü görüşecek
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yağış bulutları, şimşek ve gök gürültüleri ile geliyor!
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Yanlış anlaşılma kurbanı oldu! 6 sanığa indirimli hapis
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 34. haftanın panoraması!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Bodrum'da sahile beyaz kum döken siteye para cezası
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        Yöneticinizin kadın olma ihtimali hangi ülkede daha yüksek?
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        TCMB altın alımlarında küresel lider
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Vampir yüz bakımı sonucu 3 kadın HIV kaptı
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Türkiye'nin tanıtımı ne düzeyde?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Gördüğünüz ilk şekil korkunuzu ortaya çıkarıyor!
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da adliye içerisindeki kavgaya polis biber gazı ile müdahale ett...
        Diyarbakır'da adliye içerisindeki kavgaya polis biber gazı ile müdahale ett...
        Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürülen Arslan'ın 6 sanığına...
        Kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla öldürülen Arslan'ın 6 sanığına...
        Diyarbakır'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge f...
        Diyarbakır'da "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması"nın bölge f...
        Okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdürünü bıçakla yaraladı
        Okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdürünü bıçakla yaraladı
        Diyarbakır'da öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı
        Diyarbakır'da öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı
        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen Üroloji Kliniği hizmete girdi
        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen Üroloji Kliniği hizmete girdi