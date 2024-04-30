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        Diyarbakır'da öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı

        Diyarbakır'da, okuldan uzaklaştırılan bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 17:20
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        Diyarbakır'da öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı
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        Diyarbakır'da, okuldan uzaklaştırılan bir öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede, bir öğrencinin, disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verildi.

        Okuldan uzaklaştırılan öğrenci, okul bahçesinde Okul Müdürü H.O'ya bıçakla saldırdı.

        Yaralanan H.O. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdür, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

        Polis, olay yerinden kaçan öğrenciyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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