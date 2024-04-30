Diyarbakır'da öğrencinin bıçaklı saldırısına uğrayan okul müdürü yaralandı

Yaralanan H.O. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Müdür, hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki lisede, bir öğrencinin, disiplin suçlarından dolayı okul idaresince başka bir okula gönderilmesine karar verildi.

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