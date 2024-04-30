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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon manevra yaparken ezdi!

        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon manevra yaparken ezdi!

        Ankara'da, kamyoneti arızalanan sürücü aracı için yardım istedi. Arızalı kamyonetin yükleneceği kamyon, sürücüsü geri manevra yaparken yardım isteyen kamyonet sürücüsüne çarptı. Kamyonun altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:16 Güncelleme: 30.04.2024 - 15:16
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        Kamyoneti arızalandı yardım istedi! Yardıma gelen kamyon ezdi!
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        Ankara'da kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yolda arızalandı.

        ARACI ARIZALANDI YARDIM ÇAĞIRDI

        DHA'da yer alan habere göre kamyonet sürücüsü aracı için yardım çağırdı. Aracı yüklemek üzere vinç ve kamyon geldi.

        KAMYON GERİ MANEVRA YAPARKEN EZDİ

        Arızalı kamyonetin yükleneceği kamyon, sürücüsü geri manevra yaparken kamyonet sürücüsüne çarptı. Kamyonun altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza, hakkında soruşturma başlatıldı.

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