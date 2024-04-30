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        Diyarbekir Spor - Bursaspor: 2-1

        TFF 2.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:00
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        Diyarbekir Spor - Bursaspor: 2-1
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37'nci haftasında seyircisiz oynanan maçta Diyarbekir Spor, konuk ettiği Bursaspor'u 2 - 1 mağlup etti.

        Diyarbakır Stadyum'unda oynanan müsabakada 38'inci dakikada Bünyamin Yürür, Diyarbekir Spor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında Bursaspor, 60'ıncı dakikada Kerem Dede ile 1-1'lik skoru yakaladı. Etkili oyunu ile baskı kuran Diyarbekir Spor, 79'uncu dakikada Arda Okan Kurtulan'ın golü ile 2-1 öne geçti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 galip tamamladı.

        Maç sonunda Diyarbekir Spor Kulüp Başkanı Serkan Genç, sahaya inerek futbolcuları kenara çekti. Herhangi olumsuzluğun yaşanmadığı maçta futbolcular soyunma odalarına gitti. Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürüyor.

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