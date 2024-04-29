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        Diyarbakır'da minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:56
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        Diyarbakır'da minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı.

        S.K yönetimindeki 21 M 0174 plakalı şehir içinde yolcu taşıyan minibüs, Seyrantepe mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada araçlardaki K.Y, F.Ç, G.B, S.E, B.A, H.Y. ve B.N. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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