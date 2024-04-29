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        Diyarbakır'da annesini silahlı saldırıda yaralayan genç ile dayısı tutuklandı

        Diyarbakır'da annesini silahla yaralayan 17 yaşındaki genç ile dayısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:41
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        Diyarbakır'da annesini silahlı saldırıda yaralayan genç ile dayısı tutuklandı
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        Diyarbakır'da annesini silahla yaralayan 17 yaşındaki genç ile dayısı tutuklandı.

        Merkez Bağlar ilçesi Kuruçeşme Kavşağı'nda 25 Nisan gecesi kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen, B.D'nin (35) ağır yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında kadının gözaltına alınan 17 yaşındaki oğlu S.D ile erkek kardeşi V.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Saldırıda ağır yaralanan kadının Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Kuruçeşme Kavşağı'nda 25 Nisan'da gece kırmızı ışıkta bekleyen otomobildeki B.D'ye (35), 17 yaşındaki oğlu S.D. tabancayla ateş etmiş, vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden kadın ağır yaralanmıştı.

        B.D, sağlık ekiplerince Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, polis ekiplerince S.D. gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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