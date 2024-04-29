Diyarbakır'da annesini silahlı saldırıda yaralayan genç ile dayısı tutuklandı

Merkez Bağlar ilçesi Kuruçeşme Kavşağı'nda 25 Nisan gecesi kırmızı ışıkta bekleyen otomobile düzenlenen, B.D'nin (35) ağır yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.