Diyarbakır'da sağlık yatırımları sürüyor

Hani'de hizmet verecek 35 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının inşası devam ediyor. Dicle'de ise 60 yataklı yeni devlet hastanesi binasının yapımına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ve Dicle ilçelerine kazandırılacak toplamda 95 yataklı devlet hastanelerinin yeni hizmet binaları için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırmalarına ilişkin inşa çalışmaları devam ediyor.

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