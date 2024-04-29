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        Diyarbakır'da sağlık yatırımları sürüyor

        Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırmalarına ilişkin inşa çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:15
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        Diyarbakır'da sağlık yatırımları sürüyor
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        Diyarbakır'ın Hani ve Dicle ilçelerinde sağlık yatırmalarına ilişkin inşa çalışmaları devam ediyor.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hani ve Dicle ilçelerine kazandırılacak toplamda 95 yataklı devlet hastanelerinin yeni hizmet binaları için çalışmalar sürüyor.

        Hani'de hizmet verecek 35 yataklı devlet hastanesinin yeni hizmet binasının inşası devam ediyor. Dicle'de ise 60 yataklı yeni devlet hastanesi binasının yapımına başlandı.

        İlçeler bu yatırımla modern sağlık kurumlarına kavuşacak.

        İnşası tamamlanarak hizmete açılacak hastanelerde nitelikli hasta odaları, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri bulunacak.

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