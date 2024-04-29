Diyarbakır'da annesini vuran şüpheli ile dayısı tutuklandı

DİYARBAKIR'dabir otomobilde gördüğü annesi B.D.'yi (35) tabanca ile vurarak yaralayan S.D. (17) ile olay ile bağlantısı tespit edilen dayı Vedat G. (29), tutuklandı.

Olay, 26 Nisan'da gece saatlerinde Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda annesi B.D.'yi görüp, tabancayla ateş etti. Yaralanan B.D. özel bir hastaneye götürülürken, S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 7 adet boş kovan bulurken, S.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olay ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.D.'nin dayısı Vedat G. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Dayı-yeğen tutuklanırken, B.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.