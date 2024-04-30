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        Haberler Sağlık Elektronik sigara kullanan gençler, kurşun ve uranyuma maruz kalıyor olabilir

        Elektronik sigara kullanan gençler, kurşun ve uranyuma maruz kalıyor olabilir

        ABD'de yapılan bir araştırmada, elektronik sigara kullanan ergenlik çağındaki gençler, insan sağlığına zararlı metallerden kurşun ve uranyuma maruz kalma riski konusunda uyarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:40 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:40
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        Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
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        Tobacco Control dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2014 yılından bu yana ülkedeki gençler arasında en önde gelen nikotin tüketimi şekli olan elektronik sigara, 2019 yılı itibarıyla tüm tütün tüketimlerinin toplamını geride bıraktı.

        Bilim insanları, kandaki toksik metal seviyeleri ile elektronik sigara kullanım sıklığı ve e-sigara aromasının ilişkili olup olmadığını incelemek amacıyla Aralık 2018-Kasım 2019 arasında 13-17 yaşları arasındaki 1607 genç ile yapılan çalışmayı baz aldı.

        Son analizde, elektronik sigara kullanan 200 gençten alınan idrar örnekleri kadmiyum, kurşun ve uranyum için test edildi.

        Bir ayda 1-5 gün kullanım "nadiren", 6-19 gün "aralıklı" ve 20 günden fazlası "sık kullanım" olarak adlandırılırken, gençlerin 65'i nadiren, 45'i aralıklı, 81'i ise sık kullanım bildirirken, 9'u kullanım sıklığını bildirmedi.

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        GENÇLERİN YÜZDE 50'Sİ MEYVE AROMALI E-SİGARA TERCİH EDİYOR

        E-sigara aromaları "mentol-nane", "meyve", "tatlı" ile "tütün, karanfil, baharat, alkollü veya alkolsüz içecek aromalar içeren diğerleri" olarak adlandırılan 4 kategoriye ayrılırken, gençlerin yüzde 33'ü mentol, yüzde 50'si meyve, yüzde 15'i tatlı ve yüzde 2'si diğer aromaları tercih ettiğini aktardı.

        Test edilen idrar örnekleri, nadiren kullanım bildiren gençlere göre aralıklı kullanım bildiren gençlerde kurşun seviyesinin yüzde 40, sık kullanım bildiren gençlerde ise yüzde 30 daha yüksek olduğunu gösterdi.

        İdrardaki uranyum seviyelerinin ise sık elektronik sigara kullanan gençlerde nadiren kullanan gençlere göre iki kat fazla olduğu belirlenirken, kullanım sıklığı veya aroma çeşidiyle idrardaki kadmiyum seviyesi arasına anlamlı bir fark bulunamadı.

        Diğer yandan tatlı aromaları tercih edenlerin idrarında uranyum seviyelerinin mentol/nane aroması tercih edenlere göre yüzde 90 daha yüksek olduğu belirlendi.

        Bilim insanları, çalışmalarının gözleme dayalı bir araştırma olduğuna dikkati çekerek, toksik metal seviyeleri ve elektronik sigara içme sıklığı ve aromaları arasında kesin bir sonuca varılamayacağını kaydetti.

        Bu metallerin insanlara zarar verdiğinin bilindiğini vurgulayan araştırmacılar, "Ergenlikte elektronik sigara kullanımı metallere maruz kalma olasılığını yükseltebilir, bu da beyin ve organ gelişimini kötü yönde etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

        Elektronik sigara aerosolleri ve sıvılarında tespit edilen kurşun ve uranyum gibi metallere özellikle gelişim dönemlerinde maruz kalmanın gençlerde bilişsel bozukluk, davranış bozukluğu, solunum komplikasyonları, kanser ve kalp damar yolları hastalıkları ile bağlantılı olduğunu gösteren önceki araştırmalara atıfta bulunan bilim insanları, çalışma bulgularının ileri çalışmalarla desteklenmesi, e-sigara ürünlerinin düzenlenmesi, özellikle gençlerin e-sigara kullanımının olası zararları konusunda hedefli halk sağlığı çalışmaları yapılması çağrısında bulundu.

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