Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles görevine geri döndü
Şubat ayında kanser tedavisi görmeye başlayan 75 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisindeki ilerlemenin ardından aylar sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Kral Charles, Londra'da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.
Şubat ayında kanser teşhisi konulan 74 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisinin ardından bugün ilk kez kamuoyuna açık bir etkinliğe katıldı.
Tedavisinde kaydedilen ilerlemenin ardından bugün görevine geri döneceği aktarılan Charles, Londra’da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.
Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceği duyurulmuştu.
75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.
Kral, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.
NE OLMUŞTU?
Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.
Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.
Kral, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.