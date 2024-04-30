Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles görevine geri döndü

        Kanser tedavisi gören İngiltere Kralı Charles görevine geri döndü

        Şubat ayında kanser tedavisi görmeye başlayan 75 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisindeki ilerlemenin ardından aylar sonra ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Kral Charles, Londra'da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 14:36 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şubat ayında kanser teşhisi konulan 74 yaşındaki İngiltere Kralı 3. Charles, tedavisinin ardından bugün ilk kez kamuoyuna açık bir etkinliğe katıldı.

        2

        Tedavisinde kaydedilen ilerlemenin ardından bugün görevine geri döneceği aktarılan Charles, Londra’da bulunan University College Hospital Macmillan Kanser Merkezini ziyaret etti.

        3

        Geçtiğimiz hafta Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere Kralı 3. Charles'ın gördüğü kanser tedavisinin ardından gelecek hafta görevine geri döneceği duyurulmuştu.

        4

        75 yaşındaki Kral Charles'ın henüz resmi görevlerinin tümüne dönmesi söz konusu değil ancak Buckingham Saray önümüzdeki haftalarda katıldığı etkinlik sayısının artacağını belirtti.

        5

        Kral, haziran ayında ise Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako'yu ağırlayacak.

        6

        NE OLMUŞTU?

        Prostat büyümesi tedavisi için hastaneye yatacağı açıklanan Kral Charles, 26 Ocak'ta girdiği hastaneden 29 Ocak'ta taburcu edilmiş, Buckingham Sarayı, kontrollerde endişe verici başka bir duruma rastlandığını, Kral'da kanser tespit edildiğini duyurmuştu.

        7

        Kral Charles'ın prostat kanseri olmadığı açıklanırken kanserin türü ve evresine ilişkin açıklama yapılmamış, Başbakan Rishi Sunak ise kanserin erken evrede olduğunu söylemişti.

        Kral, kanser tedavisi nedeniyle halka açık programlarına ara vermişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İngiltere
        #Kral Charles
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        28 kent için "sarı" alarm! Çarşambaya dikkat!
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Özel okullara 65 milyon lira ceza
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Cinayete mi kurban gitti, hayvan mı saldırdı? Korhan Berzeg'in ölümünde sır perdesi aralanıyor
        Fatih Terim için olay karar!
        Fatih Terim için olay karar!
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Fed'in faiz kararı ne olacak?
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Ukrayna'daki "Harry Potter Kalesi"ne saldırı
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Öğrencilerin neden derste uykusu geliyor?
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        Bu 10 yiyecek kalbe iyi geliyor
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        En az bir sene daha Galatasaray'da!
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        Tavuk ihracatı 3'te 1'ine düşecek
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        6'ncı kattan düşen kadının şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        Kurtulmuş'un anayasa turu başladı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru