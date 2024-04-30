Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzey Afrika kökenli toz taşınımının etkili olduğu Diyarbakır'da hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma yaşandı. Toz taşınımı nedeniyle kentte puslu bir hava oluştu, araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Kentin tarihi mekanları da toz bulutları arasında kaldı.

Mardin'de de sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Kentte tarihi yapılar, araçlar ile evlerin pencere ve balkonları tozla kaplandı.

Şırnak'ta ise merkez, Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu nedeniyle araç ve evlerin balkonları tozla kaplandı.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, toz fırtınasının aslında dünyada olması gereken doğal olaylardan biri olduğunu söyledi.

Afrika ve Orta Asya'daki bazı çöllerden dolayı yılda tonlarca tozun bütün dünyaya salındığını ifade eden Şenyiğit, özellikle bu toz taşınımından Türkiye'nin de etkilendiğini belirtti.

Bölgenin de toz taşımının etkili olduğunu aktaran Şenyiğit, "İnsanların çok dikkatli olması lazım. Özellikle kronik akciğer, kronik ve alerjik hastalığı, nefes darlığı olanların bu dönemde mümkünse dışarı çıkmamaları gerekmektedir. Ama mutlaka çıkmaları gerekiyorsa maske ile çıkmalarında çok büyük fayda var. Bu hastaların şikayetlerinde artış olursa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmaları lazım." diye konuştu.