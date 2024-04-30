Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı

        GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:50 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi’nde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.

        Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta, dün geceden itibaren Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri ve balkonlar toz tabakasıyla kaplandı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olacağını, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceğini, toz taşınımı görüleceğini, hava sıcaklıklarının ise 4 ile 6 derece civarında azalıp, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Bir kadın daha bıçaklanarak katledildi!
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        Yanardağ patladı, havalimanı geçici kapatıldı
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır"
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        Turizmde ilk çeyrek rekoru
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma
        Ne oldu size!
        Ne oldu size!
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        Bakan Ersoy'dan İstanbul Park açıklaması
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        TÜSİAD: Müfredat değişikliği oldubittiye getirilmemeli
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        Almanya, İspanya ve İtalya'dan vize açıklaması
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        'Canavar' gördüğünü söyleyen çocuğun odasında keşfedildi
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        19'uncu yüzyıldan kalma Katolik mezarlığı yok oluyor
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Kamuda tasarrufun detayları
        Kamuda tasarrufun detayları
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak
        Musk ve Sunak'ın vizyoner zirvesi üzerine: İnsani Dokunuşa Odaklanmak

        Benzer Haberler

        Park halindeki ambulansın meyve kasası ile camını kırdı; kaçtığı an kamerad...
        Park halindeki ambulansın meyve kasası ile camını kırdı; kaçtığı an kamerad...
        Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır'a geldi: zırhlı araçlarla otele geçti
        Küme düşen Bursaspor, Diyarbakır'a geldi: zırhlı araçlarla otele geçti
        Diyarbakır'da minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da minibüsün otomobile çarptığı kazada 7 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 17 zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da hastanede eğitim alan diyabet hastalarına diploma verildi
        Diyarbakır'da hastanede eğitim alan diyabet hastalarına diploma verildi
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Güneydoğu Anadolu Böl...