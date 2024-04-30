Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı
GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi’nde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu.
Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta, dün geceden itibaren Suriye üzerinden gelen toz taşınımı etkili oldu. Bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, araçların üzeri ve balkonlar toz tabakasıyla kaplandı. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü de bölge genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olacağını, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçeceğini, toz taşınımı görüleceğini, hava sıcaklıklarının ise 4 ile 6 derece civarında azalıp, mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirtti.
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