Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan sportif direktör ve Nuri Şahin gelişmesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan sportif direktör ve Nuri Şahin gelişmesi!

        Şampiyonlar Ligi maçlarını takip etmek için Almanya'ya giden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın teknik direktör adaylarından Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile de bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, sportif direktörlük için ise Devin Özek'le temaslarını sıklaştırdı

        Giriş: 30.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş iki flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeni sezonda mutlak başarıyı hedefleyen Beşiktaş'ta yeni hoca ve transferlerin yanı sıra futbol yapılanması konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Bayern Münih - Real Madrid ve çarşamba günkü Dortmund - PSG maçlarını statta takip edecek olan Arat, burada temaslarda da bulunacak. Arat ve kurmaylarının, teknik direktör adayları arasında yer alan Dortmund'un yardımcı antrenörü Nuri Şahin ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

        ÖNCELİK YABANCI AMA...

        REKLAM

        Beşiktaş yönetimi, yeni hoca konusunda ilk etapta yabancı isimlere öncelik verirken araştırmalar sürüyor. Yerlide ise Beşiktaş, Sergen Yalçın'la birlikte Dortmund'da yabancı antrenörlük yapan Nuri Şahin'i de gündeme aldı. Dortmund'daki geleceği henüz belirsiz olan Nuri Şahin ile bir süredir görüşmelerde bulunan siyah-beyazlılar, 3 seçenek arasında kararını sezon sonunda verecek.

        SPORTİF DİREKTÖRE DEVİN ÖZEK SESLERİ

        Başkan Hasan Arat ve kurmayları, sportif direktör konusunda da girişimlerde bulunuyor. Bir süredir Bayer Leverkusen'de Futbol A Takımı Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Devin Özek ile görüşen başkan Arat'ın bu konuda önemli mesafe kat ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu konuda da durumu kısa süre içinde netliğe kavuşturmayı amaçlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız