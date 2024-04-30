Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.091,99 %0,09
        DOLAR 32,3524 %-0,57
        EURO 34,6560 %-0,74
        GRAM ALTIN 2.409,10 %-1,07
        FAİZ 44,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 27,75 %-2,02
        BITCOIN 63.162,00 %0,35
        GBP/TRY 40,5495 %-0,92
        EUR/USD 1,0705 %-0,14
        BRENT 88,55 %0,17
        ÇEYREK ALTIN 3.938,88 %-1,07
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamuda tasarrufun detayları - İş-Yaşam Haberleri

        Kamuda tasarrufun detayları

        Kamuda tasarruf önlemlerini içeren üç ayaklı bir eylem planı hazırlandı. HABERTÜRK'ün elde ettiği bilgilere göre eylem planı; acil olmayan kamu yatırımlarının ertelenmesini, belli görevler dışında makam araçlarının sınırlanmasını, görevin gerekleri dışında alınan ödenek, huzur hakkı ve maaşların kaldırılmasını içeriyor.

        Giriş: 30.04.2024 - 10:03 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamuda tasarrufun detayları
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve yeni ekonomik programla birlikte kemer sıkan vatandaşın, “nimet/külfet” dengesi açısından kaygılarını ve rahatsızlıklarını giderecek kamuda tasarruf tedbirleri hayata geçiriliyor. Kamunun da kemer sıkmasını sağlayacak önlemler üç başlık altında toplanıyor.

        YATIRIMLARIN ERTELENMESİ

        Çok titiz bir çalışma ile kamu harcamaları ve yatırımları öncelik sırasına alınacak. Tarım, sulama, baraj, istihdam gibi ülke ekonomisini etkileyecek, üretimi artıracak ve vatandaşın refahına, karnının doymasına katkı sağlayacak projelere ve harcamalara öncelik verilecek. Köprü, otoyol, viyadük ya da ertelenmesinde sakınca bulunmayan projeler ertelenecek veya iptal edilecek. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Acil ihtiyaçlar belirlenip, bunu karşılayacak projeler öne alınacak. Şu anda aciliyet arz etmeyen enerji projeleri bile ertelenecek. Doğrudan temin işlerle ilgili de kontrol ve sınırlama mekanizması kurulacak.

        REKLAM

        UBER GİBİ ARAÇ HAVUZU

        Kamuda, güvenlik ihtiyacı ve görevin gerektirdiği makam ihtiyaçlarının karşılanması öncelikli olmak üzere yasal olarak belirlenmiş tahsisler dışında makam aracı kullanımı ve araç tahsislerine sınırlama getirilecek. Suistimallerin önüne geçmek amacıyla sıkı bir denetim getirilecek. Yeni alımlarda yerli araç ve offset uygulamalarına ağırlık verilecek. Makama tahsisli araçlar dışında kullanılan hizmet araçları için belirli sayıda araçtan oluşan bir havuz kurulacak. UBER benzeri bir sistem kurulması planlanıyor. Bu sistemle araçların yakıt gideri ve mevzuat dışı kullanımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor.

        PERSONEL MAAŞLARI VE ÖDENEKLER

        Zaman zaman haberleştirildiğinde toplum vicdanını yaralayan ve büyük tepki çeken ballı/kıyak kamu maaşlarına son verilecek. Görevin gerektirdiği Yönetim Kurulu ödenekleri, huzur hakkı, yasal maaş ve harcırahlar dışındaki bütün ekstra ödemeler kaldırılacak. Burada adalet ve dengenin sağlanması çok önemli. Milyona yaklaşan aylık ücretler vatandaşın haklı tepkisini çekiyor. Kamu İktisadi Teşekkülleri ile kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretlerin ödenmesi sağlanacak. Birçok kamu iştirak şirketindeki ücretler, özel sektörü katlamış durumda.

        Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılacak bu düzenlemeler için gerekirse yasa çıkarılacak.

        KAMU HİZMET BİNALARI

        Aynı zamanda; kamu hizmet binaları inşaatları da aciliyet arz etmeyen harcamalar kapsamında erteleniyor. Yeni bina inşaatı yapılmayacak ve yüksek kirası olanlar da tasfiye edilecek. Yurt dışı konferans, görevlendirme, yurt içi seminer ve toplantılar da acil olanlar dışında yapılmayacak. Harcırahlar dışında, haberleşme giderlerine de kısıtlama getirilmesi planlanıyor.

        FAHİŞ FİYATA REKOR CEZA

        Enflasyonla mücadele konusunda bir diğer önemli başlık olan fahiş fiyatla mücadele ile ilgili kanun teklifi bugün TBMM’ye sunuluyor. Fahiş fiyattan satış yapanlara uygulanan cezaların alt ve üst limiti artırılıyor. Bu cezalarla caydırıcılığın artırılması ve fiyat istikrarının sağlanması öngörülüyor. Yasal düzenleme yeterli olmayacağı için aynı zamanda sıkı denetim mekanizmalarının kurulması öngörülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Ağabeyini defalarca bıçakladı! Rezidansta cinayet!
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        Simit fiyatlarına yeni düzenleme
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        14 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve çöl tozu
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Erden Timur devam etmeye yakın
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        Anne ile kızı feci kazada can verdi!
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        ABD'de polisler arama için gittikleri evde saldırıya uğradı
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        Tavuk eti ihracatına sınır getirildi
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        "Tanıyamamış olabilirsiniz"
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        Emekli sayısı 19 milyonu aşacak
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        5.5 yıl dayandı mücadele etti! Esila'yı kaybettik!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        ABD'de Gazze protestoları sürüyor: Üniversiteden uyarı!
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        Z kuşağı nasıl para kazanacak?
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        İstanbul'da 1 Mayıs'ta kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar açıklandı!
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Boeing'in ölü bulunan eski çalışanının ifadesi ortaya çıktı
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Yaşlanmak istemeyenlerden yeni trend
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Gürcistan'da tartışmalı tasarıya destek gösterisi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız
        Müsavat Dervişoğlu: 'Parlamenter sistem' ile gelinirse tartışırız