Park halindeki ambulansın meyve kasası ile camını kırdı; kaçtığı an kamerada

Olay, akşam saatlerinde Sur ilçesi Dağkapı Meydanı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, eline aldığı meyve kasasıyla park halindeki 73 AAJ 834 plakalı ambulansın camını kırdı. Şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaşması kameraya yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta hasar oluşurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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