İlkokulda Hababam Sınıfı'ndaki sahneyi canlandıran müsamereye soruşturma

Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte "Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenciye etek giydirilip peçe takıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere de neden olurken bir müsamere çerçevesinde olağan karşılayan yorumlar da yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.