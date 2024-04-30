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        Diyarbakır'da adliye içerisindeki kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti; 1 yaralı

        DİYARBAKIR adliyesine bir dava duruşması için gelen taraflar arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 18:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 18:50
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        Diyarbakır'da adliye içerisindeki kavgaya polis biber gazı ile müdahale etti; 1 yaralı
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        DİYARBAKIR adliyesine bir dava duruşması için gelen taraflar arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Polis tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

        Kavga, Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Adliyesi'nde meydana geldi. Görülen bir dava için adliyeye gelen isimleri öğrenilemeyen taraflar koridorda karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurarak adliyeden dışarı çıkıp kavgaya devam etti. Bu arada bazı kişiler engellemeye çalışan polislere de saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı. Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken, adliyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi gelen ambulansta tedavi edilirken, polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için adliye içerisinde ve çevresinde önlemlerini artırdı.

        Bölgeye gelen çevik kuvvet ekiplerinin adliye önündeki bekleyişi sürüyor.

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