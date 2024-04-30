Okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu müdürünü bıçakla yaraladı

DİYARBAKIR’da B.A.Y. (17), liseden atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Olay, öğleden sonra Kayapınar ilçesi Ali Emiri Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. B.A.Y., bir süre önce okuldan atıldığı liseye geldi. Burada B.A.Y. ile atılmasından sorumlu tuttuğu okul müdürü Hüseyin Oruç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.A.Y., Hüseyin Oruç’u 2 yerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oruç, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalçasından ve bacağından yaralanan okul müdürü Hüseyin Oruç’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.