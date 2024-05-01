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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:04
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        Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 16 AHR 759 plakalı otomobil, Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'nda K.S. yönetimindeki 34 VUA 96 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücü A.A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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