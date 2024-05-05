Diyarbakırlı sanatçı kentte çektiği klibin lansmanını tarihi Ongözlü Köprü'de yaptı

Sanatçı Ekin Akkaş, memleketi Diyarbakır'a özel yazdığı şarkının klibini de klibin tanıtımını da kentte yaptı.

Diyarbakırlı sanatçı Akkaş'ın yazdığı, "İstanbul senin olsun Diyarbekir benim olsun" adlı şarkının klibi kentin merkez Sur ilçesindeki tarihi mekanlarda çekildi.

Klibin çekimleri tarihi Ongözlü Köprü, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Dengbej Evi ve ilçenin sokaklarında gerçekleştirildi.

Akkaş, sosyal medyada ilgi gören klibin tanıtımını da memleketi Diyarbakır'daki tarihi Ongözlü Köprü'de gerçekleştirdi.

Akkaş, Diyarbakır için şarkı hazırlama ve bu şarkıyla kenti yansıtma hayalini de gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Diyarbakır bir kültür ve Medeniyetler şehri. İnsanlarımız bu ara akın akın Diyarbakır'ı görmeye geliyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Klibi burada çok büyük bir ekiple çektik. Çekimler için ekibin bir kısmı Amerika'dan geldi. Diyarbakırlı hemşehrilerim de klipte rol aldı. Klip farklı bir anlam taşıyor. Amerika'nın Newyork kentindeki bir müzik şirketi tarafından tüm dijital ortamlarda yayınlanan klip ilgi gördü." dedi.

Yaklaşık 30 yıllık müzik yaşamına 150'ye yakın eser sığdırdığını ifade eden Akkaş, bu eserlerin birçoğundan ödül aldığını, uluslararası alanda ödül alan şarkılarının da olduğunu belirtti.

Köprüyü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile hemşehrileriyle davul zurna eşliğinde halay çekerek tanıtım yapan Akkaş, gazetecilere, şarkının ve klibin tanıtımını memleketinde yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"'İstanbul senin olsun, Diyarbakır benim olsun, dünya malı senin olsun, kuru ekmek benim olsun.' diye yola çıktık." diyen Akkaş, bu çalışmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Akkaş, "Herkes 5 yıldızlı otellerde albüm lansmanı yapıyor. Ben de hemşehrilerimle, halkımızla Ongözlü Köprü'de tanıtım yapmak istedim." ifadesini kullandı.

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