Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 101 okul ve çevresindeki 29 park ve bahçe, 39 market ve büfe, 17 internet kafe, 12 oyun salonu, 24 kahvehane ve 14 iddia bayisini denetledi.

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