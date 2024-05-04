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        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı

        Diyarbakır'da 101 okul ve çevresinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:07 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:07
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        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı
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        Diyarbakır'da 101 okul ve çevresinde denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 101 okul ve çevresindeki 29 park ve bahçe, 39 market ve büfe, 17 internet kafe, 12 oyun salonu, 24 kahvehane ve 14 iddia bayisini denetledi.

        Denetimlerde şüpheli görünen 450 kişinin kontrolleri yapıldı, kurallara uymayan işletmelere adli ve idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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