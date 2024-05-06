Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Uzmanından depreme dayanıklı yapılar için izolatör sistemi kullanılması önerisi

        Uzmanlar, depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilmesi, olası depremlerde oluşacak can ve mal kaybının en aza indirilmesi için uygulanması gereken tekniklerle ilgili önerilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzmanından depreme dayanıklı yapılar için izolatör sistemi kullanılması önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzmanlar, depreme dayanıklı yapılar inşa edilebilmesi, olası depremlerde oluşacak can ve mal kaybının en aza indirilmesi için uygulanması gereken tekniklerle ilgili önerilerde bulundu.

        ​​​​​​​Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhammet Karaton, AA muhabirine, binanın depreme dayanaklılığının, kullanılan beton ve çelik gibi yapı malzemelerinin kalitesine, uygulanan tekniklere, zeminin uygunluğuna ve işçilik gibi bazı temel faktörlere bağlı olduğunu söyledi.

        Etüdü yapılarak zeminin dayanıklılığına uygun temel tasarımı hazırlamanın önemine işaret eden Karaton, "Betonarme bir bina yapıyorsak beton sınıfı en az C25 olmalı, çelik olarak da S420 dediğimiz nervürlü çelik olmalı. Ayrıca kolonlar aşağıdan yukarıya kadar sürekli olmalı. Deprem sırasında en çok zorlanan kısımlar genelde binanın köşe kısımları. Bu kısımlara mümkün mertebe perde yerleştirmek gerekir. Perde, kolonların daha uzun hali. Bunları yerleştirdiğimizde iskelet daha güçlü olur. Binamız perdeli ve çerçeveli sistem olarak tercih edilmeli. Son yaşanan depremlerde bunların daha çok performanslı olduğunu gördük. Zemin de kayalık olursa binayı etkileyen deprem kuvveti daha az olur." bilgisini paylaştı.

        - "Taban izolatör sistemleri tercih edilmeli"

        Zeminin mukavemetsiz olması halinde ise güçlendirme için enjeksiyonlu sistem yerine kazıklı perdeli, çerçeveli sistemin uygulanması gerektiğini dile getiren Karaton, gelişen teknoloji ile başta Japonya gibi deprem riski yüksek gelişmiş ülkelerin depreme dirençli bina yapımında deprem izolatörü, viskoz damper, karbon fiber ve tünel kalıp sistemi gibi teknikleri yaygın olarak kullandığını aktardı.

        Karaton, şöyle devam etti:

        "Viskoz sönümleyiciler (iki nokta arasında ya da nokta ile 'zemin' arasında hız ile orantılı olarak belirli bir yönde kuvvet oluşturmak için kullanılır) genelde mevcut ya da yüksek binalara uygulanan, deprem etkilerini yüzde 30-40 daha da azaltılmasını sağlayan bir teknoloji. Bir de taban izolatör sistemleri var. Bu, viskoz damperlere göre daha iyi sonuç veren bir teknoloji. Binanıza izolatör sistemi uygulandığında depremin etkilerini çok fazla hissetmeden atlatabiliyorsunuz. Sıralamaya koyarsak birinci sırada taban izolatör sistemleri tercih edilmeli, ikinci sırada viskoz damper uygulanmalı, üçüncü olarak da güçlendirmede karbon fiber denilen teknoloji kullanılmalı."

        Bilim insanları ve mühendislerin depremin binalar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için geliştirdiği deprem izolatörü kullanımının Türkiye'de de yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Karaton, "Depremden hiç etkilenmek istemiyorum." diyenlerin sismik izolatör sistemlerini tercih etmesi önerisinde bulundu.

        Prof. Dr. Karaton, "Bu, yüksek teknoloji barındırıyor. Her binaya özgü bir izolatör sistemi uygulanıyor ve büyük depremlerde sarsıntıyı çok küçük titreşimlerle atlatabiliyorsunuz." dedi.

        Dicle Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin Mekaniği (Geoteknik) Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Keskin de depremlerde yapı stokunun önemini vurguladı.

        Keskin, şunları kaydetti:

        "Ağır hasarlı binaların yıkılması, orta ve az hasarlıların ise mühendisliğe uygun olarak güçlendirilmesi gerekiyor. Sağlam olmayan yapılar her zaman risk altında. Zemin çok büyük bir etken. Zemin sağlam değilse mutlaka zeminde iyileştirme yapmamız, temel sistemimizi ona göre belirlememiz gerekiyor. Üst yapılar, yönetmeliğin emrettiği şekilde fen ve mühendislik tekniklerine uygun projelendirilmeli ve inşa edilmeli."

        - "Kat seviyeleri aynı hizada olmadığında farklı iki sallanma söz konusu"

        Şırnak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Behram Uğur ise binalarda yeterli dayanımda malzeme kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Beton numunelerin yapının taşıyıcı sistemlerinde uygun mukavemete sahip olması gerekiyor. İnşaat demirinin belirli bir standartta olması gerekir. Yapılarda betonarme perde kullanımına gitmemiz gerekiyor. Düşey taşıyıcı kolonun büyük ölçülü kolon olması önemli. Bunlar yapının deformasyonlara karşı dayanımını, direncini artırıyor. Dolayısıyla deprem esnasında sallanmada yer değiştirmesini de sınırlıyor." diye konuştu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra görevlendirildikleri bölgede araştırmalar yaptıklarını, tespitlerini raporlaştırdıklarını anlatan Uğur, şunları kaydetti:

        "Yapı stokunun birçoğunu eski binaların oluşturduğunu gördük. Sahada en çok tespit ettiğimiz durum yumuşak kat düzensizliği. Yani zemin kattaki kolonların kat seviyesinin diğer üst katlardaki kat seviyesine göre daha yüksek olması. Dolayısıyla deprem anındaki salınım daha fazla olacağı için göreli kat ötelemesi dediğimiz olayın fazla olmasından kaynaklı, yapının stabilitesinde bozulmalar meydana geliyor. Bu durumda ağır hasarlar ve yıkılmalar söz konusu olabiliyor. Tespit ettiğimiz başka bir konu da çekiçleme etkisi. İki bina arasında yeterli boşluk bırakılmadığında ve kat seviyeleri aynı hizada olmadığında deprem esnasında farklı iki sallanma söz konusu oluyor. Bu da kolonlara denk gelen kat seviyesindeki kolonlara bir darbe, çekiç etkisi yaratıyor. Her ne kadar bina güvenilir olarak dizayn edilmişse de bu darbelerden dolayı oradaki kolonlarda ciddi yıkılmalar meydana gelebiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        Bodrum katta can pazarı! Anne ve çocukları mahsur kaldı
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        Tarihte yaşanmış 6 tuhaf güzellik uygulaması!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" yapıldı
        Diyarbakır'da "2. Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı" yapıldı
        Çocuklarına sporcu ve sanatçı isimleri veriyor; Kuaresma Azad ile Anne Mari...
        Çocuklarına sporcu ve sanatçı isimleri veriyor; Kuaresma Azad ile Anne Mari...
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Diyarbakır ve Mard...
        DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Diyarbakır ve Mard...
        Diyarbakırlı sanatçı kentte çektiği klibin lansmanını tarihi Ongözlü Köprü'...
        Diyarbakırlı sanatçı kentte çektiği klibin lansmanını tarihi Ongözlü Köprü'...
        Güneydoğu'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Güneydoğu'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı
        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı