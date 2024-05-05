Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Güneydoğu'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 14:05 Güncelleme: 05.05.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te toplanan katılımcılar, bisikletleriyle Mahabad ve Diclekent bulvarları güzergahından merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

        Yeşilay Şube Başkanı Fesih Ataş, etkinliğe her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katıldığını belirterek, hareketli yaşamı desteklediklerini söyledi.

        Ataş, "Hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı da farkındalık oluşturacağız. Tüm bisikletseverleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz." dedi.

        - Batman

        Batman'da Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sona erdi.

        Tura katılan Yeşilay Batman Şube Başkan Vekili Şehmus Yılmaz, 81 ilde eş zamanlı olarak bugün 11'incisi düzenlenen bisiklet turunu yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yılmaz, bağımlılıkla mücadele ve hareketli yaşamı desteklemek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirtti.

        - Şırnak

        Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Yağışlı havaya rağmen çok sayıda bisikletlinin pedal çevirdiği etkinliğe katılan Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, etkinliğin amacının sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak oluğunu belirterek, "Bağımlıkla mücadelemizi sporla güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da bisiklet kullanımının önemine değinerek, bu sporu teşvik etmek istediklerini ifade etti.

        - Siirt

        Siirt Genç Yeşilay Üniversite Topluluğunun desteğiyle Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde başlayan bisiklet turu kampüsteki gezintinin ardından yine aynı noktada sona erdi.

        Yarışı önde tamamlayan ilk on katılımcıya çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Etkinliğe bazı kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Buzdolabım çalındı" ihbarından cinayet çıktı!
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Türksat 6A'ya yeni logo
        Türksat 6A'ya yeni logo
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        Yurdun hem doğusu hem batısı için fırtına alarmı!
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        İspanyol bakanın Milei hakkındaki sözleri kriz yarattı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        En çok onların paylaşımı konuşuldu
        En çok onların paylaşımı konuşuldu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı
        Diyarbakır'da okul çevresinde önlemler artırıldı
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluğuna coşku...
        Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluğuna coşku...
        Diyarbakır'da "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başl...
        Diyarbakır'da "İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" çalıştayı başl...
        TMOK'tan Diyarbakır'da kız öğrencilere spor malzemesi desteği
        TMOK'tan Diyarbakır'da kız öğrencilere spor malzemesi desteği
        Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
        Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın 10'uncusu Diyarbakır'da yapıldı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı
        Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 2 yaralı