Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi'ne kadar bando takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu yürüyüşün ardından caminin bulunduğu alanda kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantları gezdi.

Stantlarda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Fatihpaşa Camisi önünde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Vali Zorluoğlu, meydanda bulunan katılımcılara "Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'da destan yazan kahramanların torunları aziz Diyarbakırlılar" diye seslenerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi. Kente yeni atandığını anımsatan Zorluoğlu, bu görevinin kendisine, Diyarbakır'a ve Türkiye'ye hayırlar getirmesini diledi.

Zorluoğlu, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir taraftan şehitlerin hüznünü yaşadıklarını diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, 15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere göğüslerini siper ederek "Cumhurbaşkanı'mı, hükümetimi, Meclis'imi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem." diyen aziz milletin her bir ferdini selamladığını ve şükranlarını sunduğunu belirtti. Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"İmanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse işgal edemez. 15 Temmuz, bu gerçeğin hem hain terör örgütü FETÖ'ye hem de onların arkasındakilere, onların ağababalarına bir kere daha net ve açık bir şekilde hatırlatılmasıdır. 15 Temmuz, her dünya görüşünden her mezhepten, meşrepten, inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır. 15 Temmuz 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı kutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz gecesi tüm şehirlerimizde, tüm meydanlarımızda yeniden tezahür etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi Türk milleti yüz yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir."

Etkinlikte, "Sancak Koşusu'nu tamamlayan sporcular, Türk bayrağını Vali Zorluoğlu'na teslim etti. Zorluoğlu, "15 Temmuz" konulu resim yarışmasında dereceye girenlere hediye verdi. Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Ebru Bayer, 15 Temmuz temasıyla çizdiği resmi Vali Zorluoğlu'na hediye etti. İlahilerin seslendirildiği, şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi. Programda, İçişleri Bakanlığınca 15 Temmuz şehitleri için hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Programa, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Siirt Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği, mehter takımının gösterisi ve Türk bayrakları eşliğinde kortej halinde Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi önünden başlayan "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya ile protokol üyeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden etkinlikte "15 Temmuz'da Yaşananlar" adlı fotoğraf ve resim sergisi ile kurumların stantlarını gezdi. Siirt Valiliği önünden başlayan ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren "Sancak Koşusu"na katılan gençler, sancağı Vali Kızılkaya'ya teslim etti. Meydanda devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi, darbe girişimi gecesini ve milletin direnişini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı, "15 Temmuz" konulu belgesel izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması alandaki dev ekranlardan izletildi. Vali Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz 2016 gecesinde millete ve devlete kasteden hainlerin demokrasiyi yıkmak, özgürlükleri milletin elinden almak ve ülkeyi karanlık bir geleceğe sürüklemek istediğini belirterek, milletin destansı direnişi, demokrasiye olan bağlılığı ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla şahlanarak meydanları doldurduğunu, tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, Türkiye'nin dört bir tarafında müstesna bir direniş sergilediğini ifade etti.

Aziz milletin mücadelesi neticesinde ihanet kalkışmasının bastırıldığını, karanlık eller tarafından harekete geçirilen ihanet çetesinin hezimete uğratıldığını ve necip milletin bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir demokrasi destanı yazdığını dile getiren Kızılkaya, binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin asil iradesinin 15 Temmuz'da bir kez daha tescillendiğini kaydetti. Kızılkaya, ülkenin geleceğini esaret altına almak isteyen dış güçlere ve onların işbirlikçilerine en güzel cevabın verildiğini anlatarak, "Aziz milletimiz, birlik ve bütünlüğüne kasteden bütün şer odaklarına karşı, vatanını ve mukaddesatını koruma uğrunda canını feda etmekten çekinmeden verdiği kararlı mücadelesini aynı azim ve sebatla sürdürecek, 15 Temmuz diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir. 15 Temmuz'u unutmayacağız, asla unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte mehteran takımı gösteri sundu, ilahiler seslendirildi, şiir dinletisi sunuldu. Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kurum müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - Mardin Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Valilik Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları büyük Türk bayrağı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler seslendirildi. Vali Tuncay Akkoyun, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi milletin, hain darbe girişimini bozguna uğratarak hafızalardan asla silinmeyecek büyük bir destan yazdığını belirtti. Akkoyun, şunları kaydetti: "Devletimiz tarafından ihanet şebekesi FETÖ hain terör örgütüne yönelik operasyonlar ve çalışmalar ara vermeksizin devam ediyor. FETÖ'cü hainler nerede gizlenirlerse gizlensinler, kimlerden medet umarlarsa umsunlar son FETÖ'cü yakalanıncaya kadar bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin kanını döken, ülkemiz üzerine sinsi planlar yapan hiçbir habis oluşumun ve terör örgütünün varlığına dünyanın neresinde olursa olsun asla izin vermedik, vermeyeceğiz. Allah bu kutlu mücadelede devletimizin, milletimizin ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun."