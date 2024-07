Doğu ve Güneydoğu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gerçekleştirildi

Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Elazığ ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında merkez Sur ilçesindeki Keçi Burcu'ndan Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi'ne kadar bando takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu yürüyüşün ardından caminin bulunduğu alanda kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan stantları gezdi.

Zorluoğlu, hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde bir taraftan şehitlerin hüznünü yaşadıklarını diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, 15 Temmuz 2016'da tanklara, uçaklara meydan okuyarak, mermilere göğüslerini siper ederek "Cumhurbaşkanı'mı, hükümetimi, Meclis'imi ben belirlerim, darbeci alçaklara irademi teslim etmem." diyen aziz milletin her bir ferdini selamladığını ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

"İmanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bu ülkeyi hiç kimse işgal edemez. 15 Temmuz, bu gerçeğin hem hain terör örgütü FETÖ'ye hem de onların arkasındakilere, onların ağababalarına bir kere daha net ve açık bir şekilde hatırlatılmasıdır. 15 Temmuz, her dünya görüşünden her mezhepten, meşrepten, inançtan ve her etnik kökenden kahraman milletimizin ortak başarısıdır. 15 Temmuz 85 milyonun hep birlikte verdiği şanlı direnişin ve destanlaştırdığı kutlu mücadelenin adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Harbi'ni başlatmasını ve zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri 15 Temmuz gecesi tüm şehirlerimizde, tüm meydanlarımızda yeniden tezahür etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi Türk milleti yüz yıl önce Çanakkale'de hangi inanç ve kararlılıkla düşmanın karşısına dikilmişse 15 Temmuz'da da aynı duygularla darbecilerin karşısına dikilmiştir."