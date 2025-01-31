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        Haberler Sağlık Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi

        Ankara'da 2 aylık bir bebek, doğar doğmaz yapılması gereken topuk kanı ve yenidoğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitamini yapılmadığı için beyin kanaması geçirdi, yoğun bakımda entübe edildi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aile hakkında suç duyurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:22
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        Aşı karşıtlığı yüzünden beyin kanaması geçiren bebek entübe edildi
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        Ankara'da 2 aylık bir bebek, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.

        Doktorlar bebeğin öyküsünü incelediğinde, ailenin doğar doğmaz yapılması gereken topuk kanını ve yenidoğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitaminini yaptırmadığı ortaya çıktı.

        Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğun hayati sağlık işlemlerine engel olarak yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli/şüphelilerin hakkında her türlü suçtan kamu davası açılması ve cezalandırılması için suç duyurusunda bulundu.

        ÇANKIRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DE SUÇ DUYURUSU

        Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü de, ailenin K vitamini ve topuk kanı reddi nedeniyle 13 Aralık'ta bebeğe sağlık tedbiri için suç duyurusunda bulundu.

        Mahkeme 28 Ocak'ta sağlık tedbiri kararı aldı. Çocuğun korunması ve tedavisi için gerekli tedbirlerin Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verildi. Ancak uygulama yapılamadan bebek fenalaştı ardından Ankara'ya sevk edildi.

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