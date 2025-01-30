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        2.5 aylık bebek için kayyum kararı

        Adana'da dünyaya gelen bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıkan anne ve babaya Sağlık Bakanlığı tarafından dava açıldı. Yargı sürecinde 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı. Baba Murat Çakmak ise yaptığı açıklamada, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atandı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:32
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        2.5 aylık bebek için kayyum kararı
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        Adana'da 2.5 ay önce dünyaya gelen bebeklerinden topuk kanı alınmasına karşı çıkan anne ve babaya dava açıldı.

        İHA'da yer alan habere göre, 2.5 ay önce özel bir hastanede dünyaya gelen M.T. isimli bebekten, annesi 35 yaşındaki Seda Çakmak ve babası 40 yaşındaki Murat Çakmak'ın isteği üzerine topuk kanı alınmadı. Bebeklerinin aşı olmasını da istemeyen aile evrakları imzalayarak hastaneden taburcu oldu.

        AİLEYE DAVA AÇILDI

        Özel hastanede topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için de durum çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına ve ardından da Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın aileden şikayetçi olması üzerine de Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

        2.5 AYLIK BEBEĞE KAYYUM ATANDI

        Açılan davada mahkeme ailenin ifadesine başvurdu ve 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verildi. Aile de Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi de bebeğin vasisi olarak mahkemeye bildirdi.

        Baba Murat Çakmak Türk Tabipler Birliği'ni suçlayarak, "Benim bir evladım daha var. 4 sene önce o dünyaya geldiğinde de topuk kanı aldırmadım ama hiçbir sorun yaşamadım. Ben araştırdım ve topuk kanının alınmasının hiçbir mantığını bulamadım. Kars'ta da böyle bir durum bir ailenin başına gelmişti ve Türk Tabipler Birliği ortalığı karıştırmıştı. Mahkemeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyorlar ve bizim gibi aileleri mağdur ediyorlar. Türk Tabipler Birliği kapatılsın. Topuktan kan alınması için topuğu deldiğiniz zaman enfeksiyon kapabilir ve bizler bundan endişe duyuyoruz. Aynı testleri tükürük ve idrar ile yapabilirler, öyle yapsınlar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Türk Tabipler Birliği bir anlaşma halinde gibi insanlara saldırmaya başlamışlar. Ben topuk kanı aldırmadım diye bana terörist muamelesi yapıyorlar" dedi.

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        "BENİM EVLADIM BELEDİYE Mİ Kİ KAYYUM ATANIYOR"

        Kayyum atanması kararına da tepki gösteren baba Çakmak, "Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum" ifadelerini kullandı.

        "MÜVEKKİLİM BUNA İNANMIYOR"

        Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor" diye konuştu.

        TOPUK KANI TESTİNİN ÖNEMİ

        Topuk kanı alımı, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan bir test. Test ile her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.

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