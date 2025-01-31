Felçli hasta çıkan yangında öldü; 'sigara izmariti' iddiası

DİYARBAKIR'ınBismil ilçesinde sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında ağır yaralanan felçli Ahmet Önal (58), hastanede yaşamını yitirdi.

Bismil ilçesi Fatih Mahallesi 3'üncü Sokak'taki tek katlı evde, 29 Ocak gecesi yangın çıktı. 2 yıl önce banyodan düşüp beyin kanaması geçirerek felçli kalan Ahmet Önal'ın iddiaya göre düşürdüğü sigara izmariti halıyı tutuşturdu. Yangını fark eden kardeşi Ali Önal (52) ile ismi öğrenilemeyen eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kardeşi daha sonra yaralanan Ahmet Önal'ı alevlerin içerisinden çıkardı. Bu sırada Ali Önal ve eşi de dumandan etkilendi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ahmet Önal, Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Önal, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.