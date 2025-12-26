Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

N.E, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bebeğini 4. kattan atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

