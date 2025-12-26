Habertürk
        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bebeğini 4. kattan atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 20:45 Güncelleme: 26.12.2025 - 20:45
        Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi
        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bebeğini 4. kattan atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

        Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E'nin dün pencereden attığı 3 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.E'nin psikolojik sorunları olduğunun iddia edilmesi üzerine savcılıkça akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

        N.E, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

