        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:29 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:29
        Diyarbakır'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada 16 kişi yaralandı
        Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, inşaat işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

        Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Ardantepe mevkisinde, inşaat işçilerini taşıyan 34 LHL 23 plakalı minibüs devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan minibüsün, sürücünün yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildiği ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

