        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da peynir üretilen tesisteki patlamaya ilişkin işletme sahibi tutuklandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretilen tesiste meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 26.12.2025 - 18:39
        Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen, Taner Erkul'un (25) hayatını kaybettiği, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K'nin (32) yaralandığı patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

        Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet Varol gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Varol, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

