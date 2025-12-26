Diyarbakır'da peynir üretilen tesisteki patlamaya ilişkin işletme sahibi tutuklandı

Soruşturma kapsamında mahallenin muhtarı da olan işletme sahibi Mehmet Varol gözaltına alındı.

Yapılan incelemede işletmenin ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Kırsal Bintaş Mahallesi'nde dün peynir üretimi yapılan tek katlı tesisin kalorifer kazanında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen, Taner Erkul'un (25) hayatını kaybettiği, Ş.D.(16), İ.C. (18), İ.Ç. (49), K.D. (43) ve A.K'nin (32) yaralandığı patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

