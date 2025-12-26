Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Mehmet Akif Ersoy anısına fotoğraf sergisi açıldı

        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:12 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:16
        Diyarbakır'da Mehmet Akif Ersoy anısına fotoğraf sergisi açıldı
        İstiklal Marşı'nın yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yıl dönümü dolayısıyla Diyarbakır'da fotoğraf sergisi açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünde "Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından gezilen sergide, Ersoy'un hayatı ve eserleri fotoğraflarla anlatıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Şükran Kurtar Keskin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını ve Milli Mücadele dönemindeki rolünü genç nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

        Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle Mehmet Akif Ersoy'u andıklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

        "İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un, toplum olarak hepimizin ihtiyaç duyduğu bir şahsiyet olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda onu anmak, gençlerimizle bütünleştirmek ve aziz hatırasını yaşatmak adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bundan yüzlerce yıl sonra da Mehmet Akif Ersoy, aynı saygıyla anılmaya devam edecektir. 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' sözünü söyleyen bir şahsiyet olarak hepimiz için çok kıymetlidir. Bu nedenle gururlu ve mutluyuz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

